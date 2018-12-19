В Пентагоне заявили о начале вывода войск США из Сирии

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США начали процесс вывода войск из Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США Даны Уайт.

По ее словам, коалиция освободила территории, удерживаемые ИГ (организация запрещена в России), однако борьба с ним еще не окончена.

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«Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как мы переходим к следующей фазе нашей кампании», — заявила Уайт.

Ранее стало известно, когда США выведут войска из Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России