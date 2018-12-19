В сенате США назвали «ошибкой» возможный вывод войск из Сирии

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на возможный вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, это решение будет «ошибкой».

«Вывод американских войск в данный момент станет большой победой для ИГ (организация запрещена в России), Ирана, сирийского Башара Асада (президента Сирии. — «Газета.Ru») и России. Я боюсь, что это приведет к разрушительным последствиям для нашей нации, региона (сирийского. — «Газета.Ru») и всего мира», — заявил Грэм.

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Он подчеркнул, что теперь будет сложнее найти партнеров, готовых противостоять радикальному исламу. Кроме того, вывод войск из Сирии можно будет расценивать как признак слабости США в вопросе сдерживания «иранской экспансии».

Ранее источник Bloomberg сообщил, что президент США Дональд Трамп приказал вывести американские войска из Сирии.