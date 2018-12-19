В Госдуме ответили на планы о новом проходе через Керченский пролив

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что Киев планирует новый проход украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщает RT.

По его словам, неясно, зачем объявлять о незаконном проходе, если можно подать соответствующую заявку.

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«На Украине выборы, им надо провести избирательную кампанию, показать из себя эдаких вояк. Но нет никакого основания для того, чтобы разворачивать вторую волну антироссийской истерии, потому что все правила прохождения через Керченский пролив обозначены и всем известны», — отметил Шерин.

Он подчеркнул, что Россия не нарушает ничьих прав и интересов.

Ранее сообщалось, что Турчинов заявил о подготовке нового прохода кораблей через Керченский пролив.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.