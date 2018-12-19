Турчинов заявил о подготовке нового прохода кораблей через Керченский пролив

Киев планирует новый проход украинских судов через Керченский пролив, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью «Би-би-си».

Отвечая на вопрос, возможно ли повторение подобного шага, Турчинов подчеркнул, что с этим «нельзя медлить».

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По его словам, осуществить новый проход через Керченский пролив планируется с привлечением международных партнеров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о провокации на границе с Россией, которую готовит украинская сторона в последней декаде декабря на границе с Крымом.