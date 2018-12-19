Захарова объяснила военное присутствие России в Азовском море

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствующие в Азовском море российские военные силы охраняют Крымский мост, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что Россия не наращивает военное присутствие в регионе.

Захарова пояснила, что с самого начала заявлений о планах строительства моста официальные лица Украины призывали к уничтожению этого объекта инфраструктуры.

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Кроме того, она отметила, что российские силы также используются для обеспечения безопасности судоходства.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что российская сторона будет препятствовать мониторингу НАТО в Азовском море.