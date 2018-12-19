Путин одобрил военную доктрину России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства России и Белоруссии, передает РИА «Новости».
Как отмечается, он поддержал проект правительства.
«Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановление высшего государственного совета Союзного государства», — говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о российско-белорусском государстве во главе с Путиным.