Песков прокомментировал продажу Турции российских и американских ЗРК

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможная продажа Турции американских систем ПРО Patriot и поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не являются связанными процессами, передает РИА «Новости».

«Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен», — сказал Песков

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Он также отметил, что контракт о поставке С-400 подразумевает нераскрытие турецкой стороной информации о российских ЗРК техническому персоналу из США и заявил об отсутствии оснований не доверять руководству Турции.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot.