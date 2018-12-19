В Крыму прошли учения боевых расчетов С-400

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Руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев рассказал о прошедших в Крыму учениях боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400, передает РИА «Новости».

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне», — сообщил Рулев.

В частности, боевые расчеты отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации, а также перебазирование в новые района. Расчеты выполнили топопривязку после развертывания установок и провели ориентирование на местности с дальнейшим приведением в боевой режим, после чего приступили к сбору данных о воздушной обстановке.