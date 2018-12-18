В ЛНР заявили об убийстве российского добровольца во львовской тюрьме
Российский доброволец Валерий Иванов, который принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), умер во львовской тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольгу Кобцеву.
Согласно имеющейся у нее информации, он был убит.
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«Валерий Иванов, российский доброволец, был убит во львовской тюрьме», — заявила Кобцева.
По ее словам, россиянин скончался от побоев в карцере. Ольга Кобцева добавила, что ответственность за его смерть лежит на президенте Украины Петре Порошенко.
Ранее сообщалось, что ЛНР передала Киеву десятки осужденных.