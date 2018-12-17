Киев обещал не устраивать провокаций у границ с Россией

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Премьер Украины Владимир Гройсман в Брюсселе заверил присутствующих на встрече представителей ЕС в том, что у Киева нет намерения устраивать провокации на границе с Россией, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД России назвали сроки украинской провокации на границе с Крымом.

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«Абсолютно неадекватный план. Украина никогда никаких провокаций не планировала устраивать», — заявил Гройсман.

Он добавил, что ожидает от главы МИД России усилий по освобождению задержанных украинских моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет воевать с Украиной.