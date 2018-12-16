В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что две группы украинских разведчиков попытались приблизиться к позициям ДНР на севере, передает РИА «Новости».

По его словам, силы ДНР открыли огонь и заставили противника отказаться от выполнения намеченной цели.

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Безсонов добавил, что в результате столкновения пятеро служащих ВСУ были ранены.

Ранее сообщалось, что силы ДНР привели в полную боеготовность.