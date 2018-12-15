National Interest предсказал поражение флота США в случае войны с Россией
Журнал National Interest сообщил, что американский флот может потерять свою конкурентоспособность и проиграть в возможном столкновении с Россией при отсутствии модернизации.
Отмечается, что ВМФ США необходимо модернизировать авианосные группы. В противном случае армейскому руководству следует задуматься над продолжением финансирования крыльев палубной авиации.
Как подчеркивает издание, ряду авианосных групп не хватает «дальности, выносливости, жизнеспособности и специализации» для проведения операций, которые могли бы нанести ущерб великим военным державам.
Также отмечается, что к настоящему моменту дальность полета типичного самолета авианосца с девятитонной полезной нагрузкой сократилась до 1,3 тыс. миль (2 тыс. км). При этом Россия и Китай успели разработать противокорабельные ракеты большей дальности.
Ранее журнал представил сценарий неядерной войны НАТО против России.