National Interest предсказал поражение флота США в случае войны с Россией

Журнал National Interest сообщил, что американский флот может потерять свою конкурентоспособность и проиграть в возможном столкновении с Россией при отсутствии модернизации.

Отмечается, что ВМФ США необходимо модернизировать авианосные группы. В противном случае армейскому руководству следует задуматься над продолжением финансирования крыльев палубной авиации.

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Как подчеркивает издание, ряду авианосных групп не хватает «дальности, выносливости, жизнеспособности и специализации» для проведения операций, которые могли бы нанести ущерб великим военным державам.

Также отмечается, что к настоящему моменту дальность полета типичного самолета авианосца с девятитонной полезной нагрузкой сократилась до 1,3 тыс. миль (2 тыс. км). При этом Россия и Китай успели разработать противокорабельные ракеты большей дальности.

Ранее журнал представил сценарий неядерной войны НАТО против России.