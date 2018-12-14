Скончался один из создателей ПРО Москвы

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Виктор Слока, один из создателей многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со на пресс-службу концерна «Радиотехнические и Информационные системы» (РТИ).

В концерне подчеркнули, что Слока «всю сознательную трудовую жизнь» посвятил развитию Радиотехнического института им. академика А.Л. Минца. Представители концерна отметили, что помимо разработки стратегических оборонных систем страны Слока опубликовал около 120 научных работ, в которых рассматриваются проблемы приема и обработки сложных радиолокационных сигналов.

РЛС «Дон-2Н» является основой системы противоракетной обороны А-135, которая защищает Центральный промышленный район и Москву.