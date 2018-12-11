Один из задержанных украинских моряков отказался от показаний
Один из украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, отказался давать показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.
Уточняется, что речь идет о Денисе Гриценко.
«Сегодня были следственные действия, мой клиент отказался давать показания и не признал вину. Сейчас следствие рассматривает мою просьбу о разрешении свидания с родственниками моего клиента», — отметил адвокат.
Ранее поступила информация о том, что Киев нашел замену задержанным в Керченском проливе кораблям.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.