Один из задержанных украинских моряков отказался от показаний

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Один из украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, отказался давать показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Уточняется, что речь идет о Денисе Гриценко.

«Сегодня были следственные действия, мой клиент отказался давать показания и не признал вину. Сейчас следствие рассматривает мою просьбу о разрешении свидания с родственниками моего клиента», — отметил адвокат.

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Ранее поступила информация о том, что Киев нашел замену задержанным в Керченском проливе кораблям.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.