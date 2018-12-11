Турция начала строить базу в Черном море
Турция начала строить военно-морскую базу на восточном побережье Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что база будет расположена в районе населенного пункта Сюрмене. Издание подчеркивает, что на такой шаг турецкие власти пошли после сообщений о намерениях США отправить военные корабли в Черное море после инцидента в Керченском проливе.
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По предварительным оценкам, на базе будут служить 400 военных. Также там будут работать около 200 гражданских лиц.
Ранее сообщалось, что США отправят военный корабль в Черное море.