Турция начала строить базу в Черном море

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Турция начала строить военно-морскую базу на восточном побережье Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что база будет расположена в районе населенного пункта Сюрмене. Издание подчеркивает, что на такой шаг турецкие власти пошли после сообщений о намерениях США отправить военные корабли в Черное море после инцидента в Керченском проливе.

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По предварительным оценкам, на базе будут служить 400 военных. Также там будут работать около 200 гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что США отправят военный корабль в Черное море.