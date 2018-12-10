На Украине засекретили информацию по инциденту в Керченском проливе

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Руководство вооруженных сил Украины засекретило данные об отправке кораблей ВМС страны в Керченский пролив 25 ноября, передают «Украинские новости» со ссылкой на ответ командующего военно-морскими силами страны адмирала Игоря Воронченко.

«В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного Службой безопасности Украины от 12 августа 2005 года №440, запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в тексте ответа Воронченко на информационный запрос.

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Таким образом, командование ВМС Украины отказалось публиковать суть приказа о переходе кораблей страны 25 ноября.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко попросил УПЦ помочь с освобождением украинских моряков.