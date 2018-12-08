В ФСБ рассказали о секретных документах на борту задержанных украинских катеров
Глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов в ходе брифинга рассказал о содержании документов, находящихся на борту задержанных в Керченском проливе украинских кораблей, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что на борту катера «Никополь» был найден контрольный лист, в котором говорилось о необходимости провести операцию «скрытно».
«Переход осуществлять скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе», — зачитал документ Шишов.
Ранее сообщалось, что житель Донецка узнал в задержанном украинце пытавшего его сотрудника СБУ.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.