В ФСБ рассказали о секретных документах на борту задержанных украинских катеров

<img src="//img.gazeta.ru/files3/209/12083209/RIAN_5712377.HR-pic905-895x505-47732.jpg">

Глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов в ходе брифинга рассказал о содержании документов, находящихся на борту задержанных в Керченском проливе украинских кораблей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что на борту катера «Никополь» был найден контрольный лист, в котором говорилось о необходимости провести операцию «скрытно».

Реклама

«Переход осуществлять скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе», — зачитал документ Шишов.

Ранее сообщалось, что житель Донецка узнал в задержанном украинце пытавшего его сотрудника СБУ.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.