Житель Донецка узнал в задержанном украинце пытавшего его сотрудника СБУ

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Глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов в ходе брифинга заявил, что житель Донецка узнал в одном из задержанных украинских моряков пытавшего его сотрудника СБУ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, житель Донецка увидел задержанного во время телевизионной трансляции и узнал в нем сотрудника украинских спецслужб, который жестоко пытал его в Бердянске.

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Шишов отметил, что данные об инциденте были переданы донецким следователям.

Ранее сообщалось, что в ФСБ рассказали о ранениях украинских моряков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.