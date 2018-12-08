В ФСБ завили об отсутствии блокады украинских судов

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Начальник управления береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский заявил, что информация о блокаде украинских судов в Керченском проливе не соответствует действительности. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, с 1 апреля по 1 декабря 2018 года через Керченский пролив прошли 18 тыс. 783 корабля.

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Он подчеркнул, что из них были осмотрены 2052 судна, что составляет 12% от общего количества.

Уточняется, что среди них 1183 корабля направлялись в российские порты, 869 — в украинские.

«Очевидно, что судов, следовавших в российские порты осмотрено больше и речи о так называемой морской блокаде украинских портов не идет», — подчеркнул Вольский.

Ранее в ФСБ назвали цель украинских провокаций на Черном море.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.