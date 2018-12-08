ФСБ: закрытие Керченского пролива было вызвано угрозой украинских провокаций

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Начальник управления береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский в ходе брифинга заявил, что решение о закрытии Керчь-Еникальского пролива для прохода иностранных кораблей было принято из-за угрозы провокаций со стороны Украины, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он добавил, что украинские корабли за месяц до провокационных действий в Черном море предприняли попытку провокации в Азовском море, когда два бронекатера ВМС Украины «Лубны» и «Кременчуг» сопровождали судно под флагом Болгарии, вышедшего из порта Мариуполь.

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«В ходе данного сопровождения неоднократно в эфире звучала угроза применения оружия в отношении российских пограничных кораблей и демонстрировалось приведение в боевую готовность артиллерийских установок», — заявил Вольский.

Он подчеркнул, что Россия ни разу не угрожала украинским катерам применением оружия.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.