Минобороны: заявления госдепа шли в одно время с поставками химикатов боевикам в Сирии

Минобороны России заявило, что пики поставок террористам и «Белым каскам» отравляющих веществ западными спецслужбами синхронизированы с заявлениями госдепартамента США о готовности нанести удар по Сирии, передает РИА «Новости».

В Минобороны уточнили, что расценивают «истеричное заявление» госдепа о якобы «фальсификации» применения террористами в Алеппо 24 ноября отравляющих веществ против мирного населения «попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования».

Реклама

Ведомство напомнило, что много раз доводило до мировой общественности факты поставок западными спецслужбами террористам, а также примкнувшим к ним «Белым каскам» отравляющих веществ.

Ранее руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.