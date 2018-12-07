Названа дата встречи России и США по антитеррору

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Директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев сообщил, что представители России и США встретятся 13 декабря в Вене, где обсудят вопросы борьбы с терроризмом, передает ТАСС.

Отмечается, что дипломату был задан на вопрос, действительно ли эти переговоры намечены на 13 декабря.

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«В Вене состоится российско-американская встреча по антитеррору», — ответил Рогачев.

Ранее сообщалось, что в МИД удивились контактам с США по борьбе с финансированием терроризма.