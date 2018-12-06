Премьер Косово ответил на слова генсека НАТО об армии республики
Премьер-министр непризнанного Косово Рамуш Харадинай заявил, что создание армии республики не испортит отношений с НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, создание армии Косово является важнейшим шагом на пути к НАТО.
Он также добавил, что подобное решение не испортит отношения Косово и НАТО, несмотря на сомнения генсека альянса Йенс Столтенберга.
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Харадинай подчеркнул, что создание армии Косово это «внутренний процесс».
Ранее сообщалось, что Столтенберг отреагировал на заявление Косова о создании собственной армии.