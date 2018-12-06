Экс-президент Литвы предложил Путину начать демилитаризацию в Балтийском регионе

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Бывший президент Литвы Роландас Паксас предложил российскому лидеру Владимиру Путину начать процесс демилитаризации в Балтийском регионе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что его могут совместно инициировать Москва и Вильнюс.

«Литву и Калининградскую область могли бы связывать новые отношения более высокого качества, чтобы на той земле, которую бог отвел нам для жизни, началось разоружение, чтобы в регион пришла стабильность», — отметил Паксас.

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По его словам, такая идея импонирует Владимиру Путину, и он уже дал положительный ответ.

Ранее Литва завила об увеличении военной помощи Украине.