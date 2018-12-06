В Совфеде прокомментировали закон о расширении морской зоны Украины

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Член Совета Федерации Ольга Ковитиди полагает, что одобренные 6 декабря Радой изменения в закон «О прилегающей зоне Украине» не соответствуют нормам ООН, передает iz.ru.

По ее словам, одностороннее расширение морской территории Украины на 12 морских миль нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, а также систему норм международного права, ратифицированных Украиной.

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«В соответствии с принятыми на себя международными обязательствами Украина согласилась исполнять положения, в которых установлено, что правовой статус морей, побережье которых принадлежит двум или нескольким государствам, может определяться исключительно по соглашению между прибрежными государствами», — пояснила Ковитиди.

Она также назвала надуманными основания ля принятия данного закона, поскольку «для всех уже очевидно, что инициаторами и исполнителями провокации против России в Керченском проливе является Украина».

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон об увеличении контроля над морем.