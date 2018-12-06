Спасатели нашли еще одного пострадавшего при столкновении военных самолетов США

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Спасатели обнаружили еще одного военного в районе столкновения истребителя-бомбардировщика F/A-18 и транспортного самолета-заправщика КС-130 ВМС США. Об этом сообщает телеканал NHK.

Обнаруженный военный стал вторым человеком, которого удалось спасти после столкновения боевых самолетов. Его состояние в данный момент не уточняется.

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Также на телеканале добавили, что военный, которого нашли ранее, предположительно находится в сознании.

Ранее стало известно о столкновении американских самолетов у берегов Японии.

Инцидент произошел в 200 милях (около 321 км) от японского города Ивакуни в префектуре Ямагути. На борту F/A-18 находились два человека, а КС-130 — пятеро. Столкновение самолетов произошло во время дозаправки, они выполняли учебный полет. Причины инцидента в данный момент неизвестны.