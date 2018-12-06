Горбачев предрек новый этап мировой конфронтации

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал в своей статье для журнала Time, что мировое сообщество находится на пороге конфронтации.

В своей статье экс-президент вспомнил, как ему удалось заложить основу для партнерских между Москвой и Вашингтоном в период перестройки. По его словам, на Мальтийском саммите 1989 года, где состоялась его встреча с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшем, «была подведена черта под холодной войной».

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Также он указал на важность подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДРСМД) в 1991 году. Горбачев подчеркнул, что возможный выход США из этого договора приведет к новой гонке вооружений.

«Эти результаты, имеющие историческое значение, сейчас под угрозой. Мир сейчас на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений», — резюмировал Горбачев.

Ранее Горбачев уже предупреждал о начале новой гонки вооружений.