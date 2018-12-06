ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии

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Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад организации.

В докладе говорится, что специалисты ОЗХО обследовали пять подземных сооружений, в которых ранее производились боевые химические отравляющие вещества. Отмечается, что секретариат организации подтвердил отсутствие следов попыток несанкционированного доступа на объекты.

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«Также [специалисты подтвердили] отсутствие несанкционированного посягательства на систему дистанционного слежения, установленную для наблюдения за внутренними заглушками на этих объектах», — говорится в докладе.

О применении химического оружия в Сирии неоднократно заявляла российская сторона. Официальная Москва считает, что провокации с химоружием осуществляют «Белые каски» и боевики, поддерживаемые коалицией США.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также заявляла, что российская сторона ожидает от украинских властей возможной провокации в Донбассе с применением химоружия.