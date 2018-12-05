Госдеп обвинил Россию во «лжи и запутывании» при обсуждении ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/571/10720571/AP_17101523943252-pic905-895x505-75386.jpg">

Американский Госдеп считает российскую сторону виновной во «лжи и запутывании» при обсуждении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно заявлению, на пяти встречах, где обсуждалось соглашение, американская сторона призывала Россию вернуться к соблюдению условий договора и выражала обеспокоенность текущим положением дел.

Реклама

«Эти действия были встречены отрицанием, запутыванием и ложью», — заявили в ведомстве.

Ранее в Совфеде выступили за полноценные переговоры России и США по ДРСМД.