Госдеп обвинил Россию во «лжи и запутывании» при обсуждении ДРСМД
Американский Госдеп считает российскую сторону виновной во «лжи и запутывании» при обсуждении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».
Согласно заявлению, на пяти встречах, где обсуждалось соглашение, американская сторона призывала Россию вернуться к соблюдению условий договора и выражала обеспокоенность текущим положением дел.
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«Эти действия были встречены отрицанием, запутыванием и ложью», — заявили в ведомстве.
Ранее в Совфеде выступили за полноценные переговоры России и США по ДРСМД.