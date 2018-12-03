Сенатор из США призвал отправить корабли НАТО в Черное море

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Сенатор от республиканской партии США Джон Баррассо призвал НАТО решительно ответить на «российскую агрессию» по отношению к Украине и отправить в Черное море военные корабли, пишет The Hill.

По его мнению, президент России Владимир Путин — человек, который «считается с силой», а потому НАТО следует перейти к действиям.

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«Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги», — считает Баррассо.

Чтобы продемонстрировать силу американского оружия, сенатор предложил направить флот США и НАТО в Черное море, а также увеличить поставки средств ПВО и противокорабельного оружия Киеву.

Он отметил, что одобряет решение американского лидера Дональда Трампа отменить встречу со своим коллегой из России на полях саммита G20 в Аргентине.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел обсудить гонку вооружений с Путиным и Си Цзиньпином.