Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нарастил присутствие в Черном море. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».
По его словам, блок усилил присутствие в регионе.
«Мы увеличили присутствие от 80 до 120 дней», — сказал Столтенберг.
Реклама
Он добавил, что НАТО также поможет грузинской стороне развить службы ВМС и береговой охраны на Черном море.
Ранее Минобороны заявило о концентрации войск НАТО у границ России под видом учений.