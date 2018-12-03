Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нарастил присутствие в Черном море. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

По его словам, блок усилил присутствие в регионе.

«Мы увеличили присутствие от 80 до 120 дней», — сказал Столтенберг.

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Он добавил, что НАТО также поможет грузинской стороне развить службы ВМС и береговой охраны на Черном море.

Ранее Минобороны заявило о концентрации войск НАТО у границ России под видом учений.