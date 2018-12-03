Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине
Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию СМИ о тайной операции военных Великобритании на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
В посольстве считают, что Британия увеличивает свое присутствие на Украине на фоне предстоящих выборов.
В дипмиссии также подчеркнули, что информация о тайных операциях Британии на Украине требует подтверждения.
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Однако, в посольстве напомнили о возможном присутствии британских специалистов в Донбассе.
Ранее СМИ сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов.