Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине

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Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию СМИ о тайной операции военных Великобритании на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В посольстве считают, что Британия увеличивает свое присутствие на Украине на фоне предстоящих выборов.

В дипмиссии также подчеркнули, что информация о тайных операциях Британии на Украине требует подтверждения.

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Однако, в посольстве напомнили о возможном присутствии британских специалистов в Донбассе.

Ранее СМИ сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов.