Россия завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Испытания нового российского комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника».

Как отмечается, поставка первых двух образцов комплекса запланирована на 2020 год.

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«Опытно-конструкторская работа завершена, госиспытания успешно пройдены», — проинформировали в пресс-службе холдинга.

Ранее журнал National Interest сообщил, что Россия может «уничтожать американскую тяжелую артиллерию» с помощью комплекса «Пенициллин».