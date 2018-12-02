Россия завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
Испытания нового российского комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника».
Как отмечается, поставка первых двух образцов комплекса запланирована на 2020 год.
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«Опытно-конструкторская работа завершена, госиспытания успешно пройдены», — проинформировали в пресс-службе холдинга.
Ранее журнал National Interest сообщил, что Россия может «уничтожать американскую тяжелую артиллерию» с помощью комплекса «Пенициллин».