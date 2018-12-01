Порошенко заявил о стягивании Россией войск к украинской границе

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вокруг Украины развернута наземная группировка ВС России численностью около 80 000 военнослужащих, передает УНН.

По словам украинского лидера, на приграничные с Украиной территории также были стянуты около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов.

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Он добавил, что в Черном, Азовском, Эгейском морях выполняют задания более 80 кораблей и восемь подводных лодок из России.

Порошенко не уточнил, откуда у него данная информация.

Также он выразил мнение, что российская «агрессия» направлена не только на Украину, но на весь мир.

Ранее сообщалось, что украинский оборонпром перешел на особый режим работы в связи с введением в ряде регионов страны военного положения.