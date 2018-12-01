В Германии требуют закрыть для России порты Европы и США

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Генеральный секретарь немецкого «Христианско-Демократического Союза» Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что страны Запада должны дать четкий ответ России, если выяснится, что агрессия в случае с инцидентом в Керченском проливе исходила от российской стороны, передает Stern.

В качестве варианта подобных действий она привела возможность недопуска российских судов из региона Азовского моря в европейские и американские порты до разрешения ситуации с Украиной.

Ранее сообщалось, что страны G7 в совместном заявлении по событиям в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации.