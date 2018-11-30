В Сирии открестились от «сбитого» израильского самолета

Высокопоставленный источник, связанный с органами безопасности Сирии, заявил, что данные о «сбитом» сирийскими ПВО самолете Израиля не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

По его словам, ПВО сирийской стороны действительно сбили воздушные цели, которые совершили атаку на территорию страны.

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«В ночное время радар может неточно определять твердые тела, поэтому возникла неясность», — сказал источник.

Ранее в Израиле прояснили ситуацию со «сбитым» в Сирии самолетом.