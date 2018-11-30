Госдеп задумался о продаже Польше 20 ракетных систем на $655 млн

Американский Госдеп разрешил продать польской стороне 20 ракетно-артиллерийских систем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пентагон.

По предварительной информации, поставку будет вести компания Lockheed Martin.

«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования», — говорится в заявлении ведомства.

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Уточняется, что сумма сделки должна составить $655 млн.

Ранее сообщалось, что Германия прекратила поставки оружия в Саудовскую Аравию.