Госдеп задумался о продаже Польше 20 ракетных систем на $655 млн
Американский Госдеп разрешил продать польской стороне 20 ракетно-артиллерийских систем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пентагон.
По предварительной информации, поставку будет вести компания Lockheed Martin.
«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования», — говорится в заявлении ведомства.
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Уточняется, что сумма сделки должна составить $655 млн.
Ранее сообщалось, что Германия прекратила поставки оружия в Саудовскую Аравию.