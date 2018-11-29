В СБУ заявили об участии своих экс-сотрудников в задержании украинских военных

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Заместитель главы СБУ Олег Фролов сообщил о том, что в задержании украинских военных в Керченском проливе принимали участие бывшие сотрудники службы безопасности, передает «112 Украина».

«У нас есть такая информация, что двое бывших сотрудники СБУ выполняли задачи по захвату наших судов. Эта информация есть», — сказал Фролов.

Ранее сообщалось, что Украина будет требовать закрытия Босфорского пролива для российских кораблей из-за инцидента в Керченском заливе.