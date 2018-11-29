Еще один дивизион С-400 встал на дежурство на границе Крыма с Украиной

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Руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан второго ранга Алексей Рулев заявил, что четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма на расстоянии 20 км от границы с Украиной, передает РИА «Новости».

«Сегодня в Джанкое боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма», — сказал Рулев.

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Новый дивизион был развернут неподалеку от Джанкоя, приказ заступить на боевое дежурство был отдан командующим Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Виктором Севостьяновым.

Ранее в Крыму оценили планы разместить еще один дивизион С-400.