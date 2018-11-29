Россия раскрыла новые данные по потерям во Второй мировой войне

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Министерство обороны передало властям США дополнительные данные о потерях, которые понесла американская сторона во время Второй мировой войны, сообщил помощник заместителя министра обороны России генерал-майор запаса Александр Кирилин, передает ТАСС.

Документы были переданы в ходе очередного заседания совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

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По словам Кирилина, речь идет о данных, касающихся сбитых в ходе боевых действий самолетов, из архивных документов 16-й воздушной армии. По его словам, представители США планировали запросить эти документы, однако российская сторона «как бы предугадала это желание». Всего, по его словам, речь идет, о нескольких десятках листов документов.

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