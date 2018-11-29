НАТО проводит крупные киберучения в Эстонии

НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу альянса.

Уточняется, что в ходе учений будет отработано проведение военных операций в киберпространстве.

Согласно сообщению, учения «Киберкоалиция», которые проходят в городе Тарту, направлены на «подготовку специалистов по киберобороне из стран Североатлантического альянса и проверку их способности обеспечивать защиту сетей НАТО и национальных сетей».

Ранее сообщалось, что женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО.