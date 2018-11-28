Порошенко рассказал, будет ли продлевать военное положение

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение, передает «112 Украина».

«Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь и никакое ограничение конституционных прав и свобод не состоится», — заявил Порошенко.

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Таким образом, срок действия военного положения в ряде областей закончится 26 декабря.

Ранее на Украине был официально опубликован закон о введении военного положения в некоторых регионах страны, передает «112 Украина».

Закон утверждает указ президента Украины о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории