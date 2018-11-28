Военное положение на Украине вступило в силу

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На Украине официально опубликован закон о введении военного положения в некоторых регионах страны, передает «112 Украина».

Закон утверждает указ президента Украины о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории

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Закон и утвержденный им указ начинают действовать в день официальной публикации.

Ранее на сайте президента Украины был опубликован указ о введении военного положения в стране.