Военное положение на Украине вступило в силу
На Украине официально опубликован закон о введении военного положения в некоторых регионах страны, передает «112 Украина».
Закон утверждает указ президента Украины о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории
Реклама
Закон и утвержденный им указ начинают действовать в день официальной публикации.
Ранее на сайте президента Украины был опубликован указ о введении военного положения в стране.