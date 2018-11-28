В погранслужбе России рассказали, как военное положение на Украине отразилось на их работе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/139/12072139/RIAN_3152003.HR-pic905-895x505-48817.jpg">

Источник в российской погранслужбе проинформировал, что введение военного положения на украинской территории не повлияло на работу пограничных пунктов между двух двумя странами. Об этом сообщает ФАН.

По словам источника, сотрудники российской погранслужбы работают в штатном режиме.

Реклама

«На данный момент никаких запретов на въезд не выдавали, на выезд — тоже», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что был обнародован указ о введении военного положения на Украине.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты. После произошедшего на Украине было введено военное положение.