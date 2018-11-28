Обнародован указ о введении военного положения на Украине
На сайте президента Украины опубликован указ о введении военного положения в стране. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года», — говорится в тексте документа.
Реклама
Во вторник, 27 ноября, президентский указ уже публиковался, однако это было сделано ошибочно — в тексте первоначально опубликованного документа военное положение вводилось на 60 дней на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения.