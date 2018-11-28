National Interest составил список из пяти возможных покупателей «Арматы»

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Американский журнал The National Interest выбрал пять потенциальных покупателей российского танка Т-14 «Армата».

Несмотря на то, что новейший танк еще не принят на вооружение, разговоры о том, какие страны могут получить танки уже ведутся, пишет издание.

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В их числе на первом месте стоит Индия. Так, Т-14 соответствует требованиям индийском программы FCRV, в рамках которой открыт контракт на закупку нового танка. В этом случае конкурентами Т-14 для Индии считаются корейский танк К2 «Черная пантера» и украинский «БМ Оплот». Отмечается, что современные западные модели танков не подходят для индийской местности.

Несмотря на развитие собственной военной промышленности, Китай продолжает закупать передовую российскую военную технику, среди которых ЗРК С-400 и истребители Су-35. NI считает, что Китай попытается закупить Т-14 для того, чтобы оценить его и, возможно, после это сделать собственную версию такой модели.

Алжир имеет давние связи с Россией и выступает импортером самых передовых российских вооружений. В случае приобретения «Арматы» страна сможет получить превосходство в своем регионе, а возможно, и на всем африканском континенте. Однако из-за дорогой стоимости новейших российских Т-14 Алжир вряд ли сможет приобрести больше, чем несколько единиц, говорится в материале.

Кроме того, в число потенциальных покупателей танка «Армата» вошли Египет и ОАЭ. Отмечается, что Египет недавно заменил американские танки Abrams на российские Т-90, что стало в некотором смысле завершением почти тридцатилетней связи с танками США. ОАЭ заинтересована французскими танками «Леклерк». ОАЭ может начать переговоры о закупках российской модели, если Т-14 превзойдет французские танки, считает американский журнал.