Американский военный самолет заметили над Керченским проливом

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторингового сервиса PlaneRadar.

По данным сервиса, воздушное судно имеет бортовой номер 168848 и входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Самолет приблизился к береговой линии Крыма на 31 километр.

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Отмечается, что ранее в этом же районе провел разведку беспилотник RQ-4A Global Hawk, который также провел мониторинг разграничительной линии в Донбассе.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США вылетел к Черному морю.