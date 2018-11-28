Трамп рассказал о возможной поездке в Афганистан до Рождества

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Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post сообщил, что в скором времени может посетить американские войска, дислоцированные в Афганистане.

По его словам, это может произойти еще до католического Рождества (25 декабря).

«В нужное время я это сделаю», — заявил Трамп.

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Издание отмечает, что это будет первый визит действующего американского президента в Афганистан.

США ведут в Афганистане одну из самых продолжительных войн к текущему моменту, однако Трамп за два года своего президентства до сих пор там не побывал.

Ранее Трамп уже намекал о том, что собирается в Афганистан.