Трамп рассказал о возможной поездке в Афганистан до Рождества
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post сообщил, что в скором времени может посетить американские войска, дислоцированные в Афганистане.
По его словам, это может произойти еще до католического Рождества (25 декабря).
«В нужное время я это сделаю», — заявил Трамп.
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Издание отмечает, что это будет первый визит действующего американского президента в Афганистан.
США ведут в Афганистане одну из самых продолжительных войн к текущему моменту, однако Трамп за два года своего президентства до сих пор там не побывал.
Ранее Трамп уже намекал о том, что собирается в Афганистан.