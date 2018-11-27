Командующий ВМС Украины написал письмо задержанным «братьям»
Командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко написал письмо украинским военнослужащим, которые были задержаны в Керченском проливе, передает «112 Украина».
«Братья! Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб России ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году», — написал Воронченко.
Он также написал, что Украина занимается «всем возможным», чтобы вернуть военных домой и рассказал о своей гордости, назвав их действия «профессиональными».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация, связанная с инцидентом в Керченском проливе, «не нуждается в умиротворении».