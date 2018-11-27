Опубликован указ Порошенко о введении военного положения на Украине

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В украинском официальном издании «Урядовый курьер» опубликован указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на Украине на 60 суток, сообщает УНН.

Текст документа предусматривает введение военного положения с 14.00 26 ноября, но не содержит упоминания об определенных регионах действия режима.

Накануне Верховная рада одобрила введение военного положения на Украине. Отмечалось, что военное положение будет введено не на всей территории Украины, а в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.